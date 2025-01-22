سفير مصر في تيرانا يلتقي بوزيرة الصحة الألبانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 10:34 مساءً - التقى السفير حسن شوقي، سفير جمهورية مصر العربية في تيرانا، مع السيدة/ Albana Kociu وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية الألبانية، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وألبانيا في المجال الصحي والشئون الاجتماعية.

استعرض شوقي خلال اللقاء الخبرات المصرية المختلفة في مجال الصحة والشئون الاجتماعية، خاصة في مجال بناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة من الجانب المصري عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومجال صناعة الدواء وتصديره، فضلًا عن جهود مصر في مجال التضامن الاجتماعي، من خلال مساعدة المحتاجين ووضع برامج الحماية الاجتماعية لتوفير مظلات الحماية الاجتماعية.

من جانبها، أعربت الوزيرة الألبانية عن رغبة بلادها في التعرف على النظم الصحية المصرية، في إطار خطة وزارتها الحالية لإجراء إصلاحات في القطاع الصحي، مؤكدة تطلع ألبانيا للتعاون مع مصر لتدريب الأطباء الألبان في مجال إدارة المؤسسات الصحية، إضافة إلى تبادل الخبرات بشأن تقديم الخدمات الاجتماعية في ظل نجاح الحكومة المصرية في تقديم المساعدات للأسر والفئات المحتاجة. كما اقترحت البدء في وضع إطار قانوني للتعاون في المجال الصحي.