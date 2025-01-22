رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أريستون» العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 06:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باولو ميرلوني، الرئيس التنفيذى لمجموعة "أريستون" العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر فى سويسرا، وذلك فى ثانى أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى "دافوس 2025" بسويسرا.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير التعاون والاستثمارات مع مجموعة "أريستون" فى ضوء التواجد القوى لها على مدى سنوات فى السوق المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه يتطلع للاستماع لخطط المجموعة لتطوير استثماراتها فى مصر خلال الفترة المُقبلة.

ومن جانبه، أوضح باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذى لمجموعة "أريستون" العالمية، أن المجموعة قامت بتطوير استثماراتها فى مصر عبر استثمار 30 مليون يورو، وكذا السعى لمضاعفة إنتاجها خلال العام الجارى، مُؤكدًا أن المجموعة لديها كذلك تواجد قوى سواء على المستوى الإقليمى أو الدولي.

وفى ذات السياق، أشار باولو ميرلونى، أن المجموعة تسعى لتطوير قدراتها للمنافسة فى السوق المصرية فى إطار السمعة الطيبة التى تحظى بها منتجاتها فى مصر.

كما أعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة "أريستون"، عن تطلعه للتشاور مع الجهات المعنية من أجل التعرف على المزايا والحوافز التى سيتم منحها للمجموعة لتوسيع نشاطها، وكذلك تذليل كافة الإجراءات الخاصة باستيراد المكونات اللازمة لتصنيع منتجات المجموعة.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة مصنع المجموعة فى مصر، مُوجهًا وزير الاستثمار بالتواصل مع المجموعة للإجابة على جميع استفساراتها وتذليل كافة العقبات أمامها لمضاعفة استثماراتها.

فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصله مع المجموعة خلال الفترة المُقبلة من أجل تذليل كافة العقبات أمامها والإجابة على جميع الاستفسارات، مُوضحًا أنه فى ظل السياسة النقدية المستقرة حاليًا للبنك المركزى، فإنه يمكن لمجموعة "أريستون" ضمان تحويل كافة أرباحها للخارج فى ظل استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية بصفة عامة.