هيئة الدواء المصرية تعقد الدورة التدريبية الخاصة بالإجراءات التنظيمية لتسجيل المستحضرات البشرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء الدورة التدريبية التي جاءت تحت عنوان "الإجراءات التنظيمية لتسجيل المستحضرات البشرية"، والتي عقدت بمقر الهيئة بالمنصورة.

وتم خلال الدورة شرح أهم التحديثات لتسجيل المستحضرات البشرية بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والتعريف بأحدث القرارات الفنية الخاصة بالمتغيرات للمستحضرات البشرية، والتي من شانها ضمان استمرارية تداول المستحضرات الصيدلانية.

كذلك مناقشة التحديثات الخاصة بالدليل التنظيمي لقرار التسجيل الموحد بما يضمن استمرارية العمل بمتطلبات منظمة الصحة العالمية وسعي الهيئة لتكون (WHO Listed Authority)، وعرض أحدث القرارات التنظيمية والفنية فيما يخص الدول المرجعية، وشرح نظام التقييم الفني للأسماء والبطاقات والتعريف بنظام Fast Track والتقييم المسبق لهما، وشرح نظام إدراج المواد الخام للمستحضرات البشرية وسرعة نفاذية المستحضرات الجديدة مع ضمان جودة المستحضرات طبقا لأحدث توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما تم تبادل وجهات النظر مع الشركات حول أهمية تلك التحديثات في دعم الصناعة، ودورها في تسهيل إجراءات تسجيل المستحضرات الطبية البشرية في مصر، ومردود ذلك على تعزيز توافر المستحضرات الطبية البشرية داخل سوق الدواء المصري؛ وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ويحافظ على صحة المواطن المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تبني استراتيجية التوطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية بمصر.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل الفعال والمستمر مع شركات الأدوية وإطلاعهم على أبرز وأهم المستجدات وتقديم سبل الدعم الفني والإجرائي لصناع الدواء.