نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس 2 يناير 2025، حيث يسود طقس مائل للبرودة على معظم أنحاء الجمهورية، بينما سيكون مائلًا للدفء في جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفي ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، لتصل إلى حد الصقيع في بعض المناطق مثل وسط سيناء والصحراء الغربية.

تفاصيل حالة الطقس

الطقس نهارًا:

يسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء، مع درجات حرارة معتدلة في جنوب سيناء وبعض المناطق الجنوبية.

وبعض المناطق الجنوبية. شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، و السواحل الشمالية .

صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصةً القريبة من المسطحات المائية في ، ، و . رياح نشطة أحيانًا في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

الطقس ليلًا:

درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الصقيع، خاصة في المناطق الصحراوية والداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن المصرية

القاهرة : العظمى 20° مئوية، الصغرى 8° مئوية.

: العظمى 20° مئوية، الصغرى 8° مئوية. الإسكندرية : العظمى 18° مئوية، الصغرى 10° مئوية.

: العظمى 18° مئوية، الصغرى 10° مئوية. سانت كاترين : العظمى 12° مئوية، الصغرى 1° مئوية (تحت الصفر).

: العظمى 12° مئوية، الصغرى 1° مئوية (تحت الصفر). أسوان : العظمى 24° مئوية، الصغرى 10° مئوية.

: العظمى 24° مئوية، الصغرى 10° مئوية. شرم الشيخ : العظمى 20° مئوية، الصغرى 12° مئوية.

: العظمى 20° مئوية، الصغرى 12° مئوية. مرسى علم : العظمى 21° مئوية، الصغرى 15° مئوية.

: العظمى 21° مئوية، الصغرى 15° مئوية. الواحات البحرية: العظمى 17° مئوية، الصغرى 5° مئوية.

حالة البحر

البحر المتوسط وخليج السويس : حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف.

: حالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف. البحر الأحمر: حالة مشابهة مع رياح شمالية.

منخفض جوى قادم

من المتوقع أن يصل منخفض جوي يوم الأحد 7 يناير 2025، حيث ستضرب الأمطار عدة محافظات، بما في ذلك الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، مع نشاط الرياح في بعض المناطق.

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