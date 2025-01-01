وزارة الاتصالات ترد على أبرز الأسئلة الشائعة لنظام تسجيل التليفون المحمول الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:31 مساءً - أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا عن أبرز الأسئلة الشائعة حول النظام الجديد لتسجل التليفون المحمول الجديد.

وأوضحت الوزارة - في تقرير لها اليوم الأربعاء - ماهية إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول، مشيرة إلى أنها مجموعة إجراءات قامت بها مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار في تشغيلها وتجنب إيقافها وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات وحماية السوق من الممارسات غير القانو نية والحفاظ على حقوق الدولة وعن ماهي القنوات المتاحة لسداد الرسوم.

وأشار التقرير إلى أن إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفوني "بشكل إلكتروني" أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، منوهًا إلى عدم سداد رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي www.telephony.org.eg

وبالسؤال عن هل يجب إتمام سداد بمجرد الاستعلام وظهور أن الجهاز به رقم تعريفي غير مسجل، بين التقرير أنه سوف يتم ارسال رسالة نصية على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجود السداد، منوهًا بأنه با يتم إتمام السداد عير التطبيق الا عقب إرسال الرسالة على للجهاز.

وعن كيفية الانتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول، ذكر التقرير أنه إذا تم شراء أجهزة تليفون محمول من السوق المصري يمكن تسجيل الجهاز والاستعلام عن أي رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق تليفوني، أما إذا كان قادمًا من الخارج وفي حوزته تليفون فيمكن أيضًا تسجيل من خلال مأمورية الجمارك خلال التواجد في المطار عن القدوم من الخارج أو من خلال تطبيق تليفوني عقب مغادرة المطار.

وبالسؤال عن كيف تحسب ضريبة الرسوم الجمركية، أوضح أن الرسوم تحسب وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن قيمة الرسوم المقررة لكل جهاز عن طريق تطبيق تليفوني.

وحول ارتباط التسجيل بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول، أوضح التقرير أن إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس بهوية المستخدم، مشيرًا إلى أنه عند قيام المستخدم بشراء أكثر من تليفون يجب عليه تسجيل كل جهاز قام بشراءه، وفي حال تغير الخط على نفس التليفون لن تطالب تسجيل أي إجراءات إضافية، كما أن نقل حيازة التليفون من شخص لآخر لن يتطلب أي إجراءات إضافية أو رسوم جديدة.

وبالسؤال عن إذا كان الجهاز يدعم أكثر من شريحة ويعمل بالفعل على شريحة واحدة فقط قبل تاريخ إطلاق المنظومة، فهل يتم دفع رسوم إضافية عن استخدام الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة، بين التقرير أنه لن يتم طلب رسوم في حال تفعيل أي شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بالفعل قبل إطلاق المنظومة، منوهًا أنه في حال مواجهة أي مشكلة يمكن التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الإلكتروني.

وحول إمكانية استبدال الجهاز نتيجة عطل، هل يتم استبدال الجهاز وسداد رسوم عن طريق الجهاز الجديد، أوضح أنه في حال استبدال الجهاز عن طريق وكيل معتمد لن يكون هناك احتياج لتسجيل الجهاز او دفع رسوم جديدة.