نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد التضامن الإجتماعي 2024: خطوات نحو العدالة الاجتماعية "تدعم ذوي الإعاقة بإنجازات غير مسبوقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار التزامها ببناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، من خلال مبادرات رائدة وخدمات متكاملة، تسعى الوزارة إلى تحويل التحديات إلى فرص، معتمدة على رؤية تؤمن بقدرات ذوي الإعاقة كقوة دافعة للتنمية.

وتسلط "دوت الخليج" الضوء على جهود متكاملة تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، التي تضع ذوي الإعاقة في صميم خطط التنمية الشاملة خلال التقرير التالي:

إنجازات بارزة في الخدمات والتوظيف

إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر 232 مكتب تأهيل اجتماعي في 27 محافظة.

توظيف 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك، وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83 مترجم لغة إشارة، إلى جانب توفير منح دراسية ودعم مراكز تقنية متخصصة.



مبادرات مجتمعية رائدة

إطلاق حملة "هنوصلك" لتوصيل الخدمات إلى المستفيدين في مناطقهم، ومبادرة "أحسن صاحب" لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والتخاطب عبر 548 مركزًا متخصصًا، وتطوير مجمعات الإعاقة بتكلفة تجاوزت 23 مليون جنيه.



تعزيز الحماية الاجتماعية

برنامج "كرامة" يقدم دعمًا نقديًا لأكثر من 1.26 مليون مواطن من ذوي الإعاقة بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه.

توفير 3395 جهازًا تعويضيًا وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وإنشاء 6 مراكز لإنتاج الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.



الدمج التعليمي والتوظيف

دعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية بتجهيز مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق وإنشاء معامل حاسب آلي.

تجهيز 14 محطة سكة حديد و35 محطة مترو لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة النقل.



خطط مستقبلية

تخطط الوزارة لمواصلة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتوسيع مظلة برنامج "كرامة"، وتعزيز فرص التوظيف من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. كما تعمل على زيادة الدعم التعليمي عبر توفير وسائل تكنولوجية ومترجمي لغة الإشارة، مع تعزيز الوعي المجتمعي وتغيير النظرة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

رؤية شاملة

وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلهم من متلقين للخدمات إلى شركاء في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، مؤمنة بأن النهوض بالمجتمع لا يتحقق إلا بتكافؤ الفرص ودمج جميع أفراده.

وان ما حققته وزارة التضامن الاجتماعي من إنجازات ليس نهاية المطاف، بل بداية لمسيرة طويلة نحو تمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع. بدعم القيادة السياسية وإيمان الدولة بحقوق الجميع، تستمر الوزارة في مد جسور الأمل وبناء مستقبل يضمن المساواة والكرامة للجميع، دون استثناء.