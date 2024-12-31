ضبط شخص أدعى ضبط الأجهزة الأمنية تشكيلا عصابيا للإتجار بالأعضاء البشرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 11:28 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، بشأن إدعاء أحد الأشخاص بضبط الأجهزة الأمنية مؤخراً تشكيل عصابى للإتجار بالأعضاء البشرية.

بالفحص تبين أن الخبر المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2021 على إثر ضبط الأجهزة الأمنية لعدد 10 أشخاص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لقيامهم بزراعة الكلى خارج الإطار القانونى، من خلال إستقطاب المتبرعين لنقل إحدى كليتيهم إلى مرضى يعانون من الفشل الكلوى مقابل مبالغ مالية، أمكن تحديد وضبط القائم على الصفحة المشار إليها وهو مدرس مقيم بمحافظة القليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لترويجه إدعاءات كاذبة.