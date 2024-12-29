تفعيل لبروتوكول التعاون بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وصندوق مكتبات مصر العامة،...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - تفعيلا لبروتوكول التعاون بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وصندوق مكتبات مصر العامة، زيارة وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة لمقر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: أثمن دور مكتبات مصر العامة في تعريف الجمهور بدور الهيئة وأنشطتها

مدير صندوق مكتبات مصر العامة: على الجميع الفخر بوجود هيئة مصرية مثل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وبقانون تأسيسها، ونتمنى أن تصل التوعية بدورها لدى النشء، لترسيخ ثقافة الأمان لديهم في مرحلة الطفولة

قام وفد من مكتبات مصر العامة برئاسة السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وعضوية كل من الدكتور أحمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية، والأستاذة رانيا شعران، مدير مكتبة مصر العامة على مستوى القاهرة الكبرى، وعدد من السادة مسئولي العلاقات العامة والأنشطة في المكتبة المركزية والمكتبات المتنقلة، بزيارة مقر هيئة الرقابةالنووية والإشعاعية؛ وهي الأولى من نوعها، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين الجهتين أكتوبر الماضي، وفي إطار خطة تواصل الهيئة التي وضعتها إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة ماهيتاب المناوي، والأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي وضابط الاتصال مع صندوق مكتبات مصر العامة والأستاذ محمود جودة، كبير أخصائي العلاقات العامة ورئيس تحرير مجلة الهيئة.

تأتي هذه الزيارة في سياق التعرف على الهيئة ودورها وأنشطتها الرقابية والتنظيمية عن قرب، حيث قدم الأستاذ تامر حاتم، رئيس إدارة الشئون القانونية عرض تناول من خلاله، الحديث عن نشأة الهيئة والإطار القانونى والتنظيمي، وكذلك الدور الرقابي لها، أعقبه عرض الدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل تناول فيه الحديث عن الدور الذي تقوم به إدارة الدعم الفني والمعامل ودعمها للقطاعات الرقابية، من خلال أجهزة القياس، والكشف النووي والإشعاعي، وما تقدمه من جهود فيما يخص صيانة وتحديث تلك الأجهزة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال الزيارة على ضرورة التواصل مع الجمهور ورفع الوعي بثقافة الأمن والأمان النووي والإشعاعي، مع التركيز على النشء والشباب، لكونهم جيل المستقبل، وثروة مصر البشرية للأعوام القادمة.

ومن جانبه، أكد السفير محمد رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة خلال الزيارة، على إهتمام مكتبات مصر العامة على إيصال المحتوى العلمي الذي تقدمه الهيئة إلى الجمهور، ولا سيما النشء والشباب بشكل مبسط، وبما يتناسب مع الأعمار المختلفة، مؤكدا على أهمية تواجد مجلة الهيئة ومنشوراتها ومطوياتها المختلفة في كافة مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية للتعريف بالدور الهام والمحوري الذي تقوم به الهيئة في تنظيم ورقابة كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على القيام بعقد اجتماعات تنسيقية بشأن خطة العمل التوعوية للعام القادم ٢٠٢٥.

هذا،؛ وقد قام رئيس الهيئة بعمل جولة تعريفية داخل الهيئة للتعريف بامكانياتها ومواردها المختلفة. واختتمت الجولة بزيارة مركز توعية الجمهور، والتقاط صورة جماعية للجانبين.