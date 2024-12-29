القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - بعث الفريق أول عبدالمجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للسيد الرئيـس عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2025 , وجاء نصها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد داعياً الله العلى القدير أن يكون عام رخاء ونماء لمصر وشعبها العظيم وأن يغمركم فيه بموفور الصحة والعافية ، متمنياً لكم التوفيق والسداد فى الخُطى نحو قيادة الوطن للغد المشرق .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادى الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن ، مجددين العهد للتضحية بالغالى والنفيس للدفاع عن أمن الوطن وإستقراره واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل إعتبار .

وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها .

وكل عام وسيادتكم بخير .،

كما بعث الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيـس / عبدالفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .