وزير العمل يعتمد صرف مليون و660 ألف جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،إعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة ،وذلك لعدد 12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل،من بند "مواجهة الحوادث"،وكذلك رعايات صحية وإجتماعية ، في 4 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية ..وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة ،بمحافظة القاهرة ،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ..ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ ،لقوا مصرعهم في حادث سقوط "سقالة معدنية" ، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل ..ومبلغ 440 ألف جنيه ،لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان ،بواقع 200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين،و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين،بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب..وكذلك مبلغ 20 ألف لعدد 2 عمال من محافظة الإسماعيلية ،كإعانات طبية ،بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل ..