وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لبحث سبل التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً -

إستقبل وزير العمل محمد جبران،في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،د.صالح الشيخ، وذلك لبحث تفعيل سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة.

وبحسب بيان اليوم الثلاثاء ،ناقش الجانبان آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في "الوزارة" و"المديريات" ،وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات،وكيفية الإعلان عنها.