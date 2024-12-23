نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تعليم القاهرة” تضع ضوابط تنظيم امتحانات يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تعليمات مشددة للادارات التعليمية بشأن إجراءات تنظيم امتحانات طلاب مدارس اللغات، سواء الخاصة أو الرسمية، للفترة الممتدة من 2 إلى 9 يناير 2025.

وشددت المديرية على ضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، مع التأكيد على أن الامتحانات ستُعد تحت إشراف التوجيه المختص لضمان توافقها مع المعايير الفنية.

وفي إطار خطة الامتحانات، تم تحديد موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام للمواد الأساسية، والتي ستُعقد من 11 إلى 16 يناير 2025. ستُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفترة الثانية، مع منح الطلاب استراحة مدتها نصف ساعة بين الفترتين لضمان راحتهم.

بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية والابتدائية، أكدت الوزارة أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك للصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، ستُقام في الفترة نفسها من 11 إلى 16 يناير 2025.

أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فقد تقرر إجراؤها خلال الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025. كما أوضحت الوزارة أن امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والخاصة، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، ستُعقد قبل بداية الامتحانات الأساسية. وأكدت الوزارة أن فترة الامتحانات تُعد جزءًا من أيام الدراسة الفعلية ويتم احتسابها ضمن نسبة الحضور القانونية المحددة.