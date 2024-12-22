شبورة وصقيع واضطراب بالملاحة.. الطقس غدًا الإثنين 23-12-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الطقس غدًا الإثنين 23 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على مطروح والإسكندرية وسرعة الرياح 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

ومتوقع غدا تأثر البلاد بـ شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09.