المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشهد احتفال اختتام أنشطة مبادرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:32 مساءً - "إيمان كريم": تؤكد على أهمية التكاتف مع جمعيات المجتمع المدني في سبيل تحقيق الدمج والتمكين في مختلف مناحي الحياة لكافة أفراده

"إيمان كريم": نهضة المجتمع لا تتم إلا بإشراك جميع أفراده في عمليات التنمية

"إيمان كريم": إشراك المتطوعين في المبادرات الخاصة بتقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع يسهم في تعزيز أواصر الثقة في الجهود المبذولة لتنمية العنصر البشري والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة

بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الاحتفال الذي تم تنظيمه في جامعة القاهرة بمناسبة اختتام أنشطة مبادرة "أحسن صاحب" وحملة "هنوصلك، الاحتفال يأتي بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، واليوم العالمي للتطوع.

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التكاتف مع جمعيات المجتمع المدني، وإطلاق المبادرات المجتمعية، التي تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، وتساهم في تحقيق الدمج والتمكين في مختلف مناحي الحياة لكافة أفراده، إشراك المتطوعين في المبادرات الخاصة بتقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع ممن يحتاجون لذلك، يسهم في تعزيز أواصر الثقة في الجهود المبذولة لتنمية العنصر البشري، والحفاظ على القيم المصرية الأصيلة التي تتمثل في المحبة والود والألفة والرحمة.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باعتبارها المظلة التي تجتمع تحتها العديد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم وتمكينهم، وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لهم، لافته أن الشراكات المختلفة التي تتم بين مؤسسات الدولة المختلفة وتلك المنظمات، تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لبناء الإنسان "بداية جديدة"، وتسهم هذه الشراكات في خلق بيئة تكاملية، وتعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030"، وتعزز من حقوق الفئات المختلفة في المجتمع، باعتبار أن نهضة المجتمع لا تتم إلا بإشراك جميع أفراده في عمليات التنمية، لأن العنصر البشري حجز الزاوية والركيزة الأساسية في بناء المجتمعات الحديثة.

أوضحت أن المجلس يحرص على تقديم الخبرة الفنية في مجالات دعم وتعزيز وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعمل على رسم السياسة العامة للدولة في ملف الإعاقة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة،وذلك وفقًا للاختصالات المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، لافته أن المجلس يقوم أيضًا بتوعية طلاب المدارس والجامعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة وآداب التعامل معهم، ولغات التواصل معهم، لإيمانه الجازم بأن المؤسسات التعليمية هي اللبنة الأولى في تشكيل الوعي، وبناء قدرات الطلاب في أهم مراحل حياتهم.

الجدير بالذكر أن الاحتفال جاء بحضور الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، واللواء أركان حرب محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والمهندس أحمد موسى الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والأستاذ حاتم متولي ممثلا عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي وزارات التعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة والسكان والتربية والتعليم، والثقافة.

وشهدت الاحتفالية تكريم الموهوبين من المشاركين في مسابقة "أحسن صاحب" للمواهب، إلى جانب تكريم المحافظات التي شاركت في الحملة ومسؤولي الحملة في المحافظات المختلفة، كما تم تكريم قيادات ومسؤولي حملة "هنوصلك"، بالإضافة إلى تكريم عدد من المشاركين والمتطوعين في المبادرتين.