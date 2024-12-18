الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة يقدم خدمة الواي فاي المجاني للركاب

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أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الركاب وتعزيز خدمات النقل العام، أعلن الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة عن تقديم خدمة الواي فاي المجاني للركاب، وذلك بالتعاون مع شركة أورنچ مصر.

يأتي هذا الإعلان تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، في إطار سعيها لتحسين الخدمات وجعل المترو جزءًا من بيئة النقل الذكية والمريحة للمواطنين.

محطات مترو القاهرة التي تقدم خدمة الواي فاي المجاني

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث أن خدمة الواي فاي المجاني أصبحت متاحة في ثماني محطات رئيسية داخل المترو. وهذه المحطات تشمل:

محطة العتبة محطة باب الشعرية محطة الجيش محطة العباسية محطة أرض المعارض محطة الاستاد محطة كلية البنات محطة الأهرام

أهداف خدمة الواي فاي المجاني في مترو القاهرة

تهدف هذه المبادرة إلى تحويل مترو القاهرة إلى وسيلة نقل ذكية تُحسن من راحة الركاب وتجعل من المترو جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية.

تأتي هذه الخدمة في إطار خطط الشركة الفرنسية المشغلة للخط الأخضر الثالث لتحسين وتطوير وسائل النقل العامة في مصر، بما يتماشى مع رؤية الهيئة القومية للأنفاق لتعزيز الراحة والسهولة للمواطنين.

تعزيز تجربة الركاب في المترو

تعتبر خدمة الواي فاي المجاني في مترو القاهرة خطوة هامة نحو جعل وسائل النقل العام أكثر تطورًا ومواكبة للتكنولوجيا.

تتيح هذه الخدمة للركاب الاستمتاع بتجربة سفر مريحة، وتساعدهم في الترفيه عن أنفسهم أو متابعة أعمالهم أثناء التنقل عبر مدينة القاهرة.

نظرة مستقبلية

تسعى إدارة الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة إلى توسيع نطاق خدمات النقل الذكي في المستقبل، مع إمكانية توفير خدمات إضافية للركاب بما في ذلك الواي فاي المجاني في محطات أخرى من الخطوط المختلفة.