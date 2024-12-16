الأرصاد الجوية: برودة ورياح وأمطار بداية من غد الثلاثاء 17-12-2024 وحتي السبت القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر 2024 إلى السبت 21 ديسمبر 2024.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، الظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر إلى السبت 21 ديسمبر، على النحو التالي:

الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 16 ديسمبر

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 16 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 17 ديسمبر والأربعاء 18 ديسمبر 2024

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 17 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات، جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.



الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 19 ديسمبر والجمعة 20 ديسمبر 2024

-أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات، جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 ديسمبر

القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات، جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.



الظواهر الجوية المتوقعة السبت 21 ديسمبر 2024

-أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 21 ديسمبر 2024

القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات، جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.