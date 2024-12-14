الأهلي وباتشوكا المكسيكي.. القنوات الناقلة لموقعة كأس إنتركونتيننتال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 07:31 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى المقرر لها السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة على استاد 974 بقطر في نصف نهائي كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب أهميتها، خاصة أن الفائز من مباراة اليوم سيصعد إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

1- قناة beIN Sports HD2 بتعليق على سعيد الكعبي

2 - قناة beIN Sports HD2 English

3- قناة الكأس القطرية HD5 بتعليق خليل البلوشي

ويطمح الأهلي لإضافة فصل جديد إلى إرثه العريق من خلال بلوغ نهائي كأس القارات للأندية، ورفع راية الكرة الأفريقية على الساحة العالمية.. فاز الأهلي على العين الإماراتى بنتيجة 3-0 فى كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ثم فاز باتشوكا على بوتافوجو بنفسة النتيجة في ديربي الأمريكتين.

وتُعيد مواجهة الأهلي وباتشوكا لجماهير الفريقين ذكريات صدامهما الوحيد من قبل في كأس العالم للأندية في عام 2008، الأهلي وقتها كان بطل دوري أبطال أفريقيا في حين أن باتشوكا توج ببطولة الكونكاكاف، ورغم تقدم الأهلي وقتها بهدفين دون رد حتى الدقيقة 45 إلا أن الشوط الثاني استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف ليخسر المباراة بنتيجة 4-2، وبالتالي نافس على المركز الخامس وخسر المباراة أمام أدلايد يونايتد الأسترالي بنتيجة 1-0.