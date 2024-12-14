نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلاف الأشخاص يشاركون في مظاهرة مضادة لمسيرة للنازيين الجدد في برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك آلاف الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت، في مظاهرة مضادة لمسيرة احتجاجية نظمها النازيون الجدد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ما يتراوح بين 2500 و3000 شخص تجمعوا في ذروة المظاهرة المضادة في عدة نقاط على طول المسار المخطط لمسيرة اليمينيين المتطرفين في منطقتي فريدريشسهاين وليشتنبرغ.

وأعلن المتحدث عن وقوع حوادث رشق بالحجارة والزجاجات استهدفت قوات للشرطة ما أسفر عن إصابة عدد منهم.

وفي المقابل تجمع نحو 60 شخصا في مسيرة اليمينيين المتطرفين وفقا للشرطة، للمسير من محطة أوستكرويتس مرورا بطريق فرانكفورتر أليه ووصولا إلى جسر ليشتنبرغ.

وتم تقليص مسار موكب اليمينيين المتطرفين عدة مرات ففي البداية كان من المقرر بالأساس أن يمر الموكب عبر شارع ريغا حيث يقع مبنى يشغله أفراد من التيار اليساري المتطرف، ولكن السلطات منعت ذلك في النهاية.

ونجح المشاركون في المظاهرة المضادة في إيقاف مسيرة المتطرفين اليمينيين في طريق فرانكفورتر أليه عند ناصية شارع غورتل.

ورأت الشرطة أن إجلاء تجمع يضم مئات الأشخاص لإفساح المجال أمام مجموعة صغيرة من المتطرفين اليمينيين، ليس إجراء متناسبا.

هذا وجرت اعتقالات عديدة من الجانبين، حيث ذكرت وسائل إعلام ألمانية أنه تم اعتقال 20 شخصا من المظاهرة المضادة و8 من اليمين المتطرف.