أحمد الشرع: الثورة السورية انتصرت وينبغي بناء سوريا لتصبح دولة لا "مزرعة"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجود خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السابق.

وأدلى الشرع بسلسلة من التصريحات في كلمة جديدة، جاء فيها: