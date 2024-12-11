وزير الخارجية والهجرة يوقع مذكرة تفاهم لتدشين آلية للتشاور السياسى مع أيرلندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:35 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، السيد "ميهول مارتن" نائب رئيس وزراء ووزير الخارجية والدفاع في أيرلندا، خلال المحطة الأخيرة للجولة الأوروبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وايرلندا.

يأتى توقيع الوزيرين على مذكرة التفاهم لتشدين آلية للتشاور السياسى بين مصر وايرلندا كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية، وبما يعكس الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة والتي تُوجت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية، والحرص المتبادل للبناء على نتائج الزيارة الرئاسية للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز مختلف أوجه التعاون سياسياً واقتصادياً وثقافياً بما يخدم مصالح الشعبيين.

وقد ثمن الوزير عبد العاطى موقف أيرلندا المُشرف من القضية الفلسطينية وقيامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.