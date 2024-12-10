‏شيخ الأزهر يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ‏

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:54 مساءً - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: تعزيز التعاون لدعم رسالة الأزهر الوسطية

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بمشيخة الأزهر، الأستاذ أحمد المسلماني، ‏رئيس الهيئة الوطنيَّة للإعلام. ‏

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر حاجة المجتمع للإعلام الهادف لترسيخ القيم الدينيَّة والأخلاقيَّة، وبناء خط دفاع قادر على مواجهة ‏طوفان الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف تطبيع الأمراض المجتمعية والسلوكيات المشوَّهة في عقول شبابنا العربي والمسلم ‏تحت لافتة الحريات، لافتًا إلى ضرورة بناء إستراتيجية إعلام وطنية تراعي الأبعاد الأخلاقيَّة والخصائص الاجتماعية للمجتمع. ‏

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ في ‏بيان الموقف الصحيح للدين الإسلامي من مختلف القضايا المعاصرة، متطلعًا لتعزيز التعاون لدعم رسالة الأزهر والتعريف ‏بمنهجه الوسطي وتوسيع التعاون البنَّاء بين الجانبين فى هذا الشأن.‏