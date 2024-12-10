وزير العمل يشهد إختبارات مُتقدمين جُدد على فرص عمل في ”المشروع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - جبران:نُكثف الجهود في كل المحافظات للمشاركة في تنفيذ أهداف المباردة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

شهد وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء ،إختبارات عددِ من المُتقدمين على فرص العمل التي أعلنت عنها "الوزارة"، منذ أيام ،للعمل في بعض المهن المطلوبة بمشروع الضبعة النووية،بمحافظة مرسى مطروح،بحضور فيكتور بريتش نائب مدير مشروع محطة الضبعة النووية لشؤون البنية التحتية بشركة "اتوم ستروي اكسبورت"، المقاول العام المنفذ للمشروع،والكسندر تشيجودايف مدير الموارد البشرية للشركات، ووفد من شركتي نيكيمت،ووترست روسيم الروسيتين ،برئاسة اندرية فاسيل تشوك،و اليج شاميلفتش..حيث تنعقد الإختبارات بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر..وقال الوزير جبران في تصريحات خلال تفقده إختبارات الشباب،إن الزيارة التي قام بها نهاية "أغسطس 2024" ،الى"المشروع "، ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"،استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة،وهو ما يحدث اليوم على أرض الواقع ،وقال أن 18 ألف عامل تم تعينهم في "المشروع" ،موضحًا إستمرار "الوزارة " ومديرياتها في تكثيف الجهود للمُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ...وعقد الوزير إجتماعًا مع الوفد الروسي ،وأكد جاهزية "الوزارة" على توفير عمالة مُدربة ،مُستعرضًا التطوير المُستمر لمنظومة التدريب المهني ،وأنه جاري تطوير،مكتب عمل للضبعة لخدمة "المشروع" ، وتيسير كافة الإجراءات من استخراج شهادات قياس المهارة وتراخيص عمل الأجانب..

من جانبها قالت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة أنه عقب زيارة الوزير جبران إلى مشروع الضبعة النووية ،كان الإتفاق مع شركات المقاولات العاملة هناك على توفير عمالة ماهرة ومُدربة جديدة ، "6200 عامل على مراحل"،بالتنسيق مع الوزارة ،وهي كالتالي :2300 حداد مسلح ،و 900 عامل خرسانة، و700 لحام ،و 500 عامل تركيب أنظمة تهوية ، و 1300 عامل تركيب الهياكل الخرسانية المسلحة،و500 كهربائي..وأوضحت أن المميزات،والشروط،والأوراق التي طلبتها الوزارة خلال عمليات التقديم على الرابط الالكتروني،كانت: شهادة قياس مهارة بالمهنة المُتقدم عليها،ويشترك خبرة سنة،واستمارة الفحص الطبي "111" ،وتتراوح الرواتب من 9000 إلى 25000 جنيه طبقا للمهنة والخبرة،والعمل 8 ساعات يوميا،إضافة إلى ساعة إضافي ،وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين،والعمل 6 أيام أسبوعياً،مع توفير سكن ،ووسيلة انتقال للذهاب والعودة،وتقديم 3 وجبات كل يوم ..