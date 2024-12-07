رئيس هيئة الرعاية الصحية يعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسئولين الدوليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع المدير الإقليمي لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي (Africa CDC) تعزيز الرعاية الأولية والأبحاث العلمية وبناء القدرات البشرية وفقًا لرؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063

رئيس هيئة الرعاية الصحية يناقش مع نائب رئيس شركة آيكيوفيا (IQVIA) العالمية تعزيز التعاون في تطوير قدرات الكوادر البشرية والحلول التكنولوجية والخدمات البحثية في الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر استراتيجيات السياسات والنظم بأفريقيا (System Strategy and Policy Lab) تعزيز التعاون في تطوير السياسات الصحية والحوكمة والابتكار التكنولوجي

رئيس هيئة الرعاية الصحية يناقش مع رئيس منتدي أعمال قطاع الصحة في أفريقيا (Africa Health Business) تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الصحية واستثمارات القطاع الصحي والابتكار في تقديم الخدمات الصحية بالقارة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة وتطوير الأنظمة الصحية على المستوى العالمي

المدير الإقليمي لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي: النظام الصحي المصري نموذج يُحتذى به ونشجع الدول الأفريقية على دراسة تجربته الرائدة في التغطية الصحية الشاملة

نائب رئيس شركة آيكيوفيا العالمية: هيئة الرعاية الصحية تمتلك رؤية واضحة لتطوير القطاع الصحي وحوكمته باستخدام التكنولوجيا ونتوقع لها الريادة في مجال الصحة الرقمية بالمنطقة خلال السنوات القليلة القادمة

المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر استراتيجيات السياسات والنظم بأفريقيا: نؤمن بأهمية التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لتعزيز الابتكار وتطوير السياسات الصحية في المنطقة

رئيس منتدي أعمال قطاع الصحة في أفريقيا: مصر أحدثت طفرة نوعية في تطوير قطاع الرعاية الصحية وهيئة الرعاية الصحية تلعب دوراً ريادياً في تعزيز الابتكارات الطبية مما يضعها في طليعة التحول الصحي بالقارة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، سلسلة من الاجتماعات الهامة مع كبار المسئولين الدوليين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور القنصل مادونا مجدي، القنصل المصري في السفارة المصرية برواندا. تناولت الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وأفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في القمة الدولية لوزراء الصحة المنعقدة في كيجالي، رواندا.

ناقش الدكتور أحمد السبكي مع الدكتورة مازيانغا لوسي مازابا، المدير الإقليمي لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأفريقي (Africa CD)، أوجه التعاون في مجالات الرعاية الصحية الأولية، والأبحاث العلمية، وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وخلال اجتماعه مع الدكتور ديفيد فرانكس، نائب رئيس الصحة العامة لشركة آيكيوفيا (IQVIA) العالمية بلندن، المملكة المتحدة، تطرّق النقاش إلى تعزيز التعاون في تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتطبيق الحلول التكنولوجية، والخدمات البحثية في قطاع الرعاية الصحية.

كما تناول لقاء الدكتور السبكي مع الدكتور مورتالا أدوغي محمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمختبر استراتيجيات السياسات والنظم بأفريقيا (System Strategy and Policy Lab)، محاور التعاون في تطوير السياسات الصحية، والحوكمة، ودعم الابتكار التكنولوجي.

وفي السياق ذاته، ناقش الدكتور أحمد السبكي مع الدكتور أميت تاكار، رئيس منتدى أعمال قطاع الصحة في أفريقيا (Africa Health Business)، فرص تعزيز التعاون في تطوير الأنظمة الصحية، واستثمارات القطاع الصحي، والابتكار في تقديم الخدمات الصحية بالقارة الأفريقية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة، وتطوير الأنظمة الصحية على المستوى العالمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية واستدامتها.

من جانبهم، أشاد المسئولون الدوليون بالنجاح الكبير الذي حققه النظام الصحي المصري. حيث أكدت الدكتورة مازيانغا لوسي مازابا أن "النظام الصحي المصري يُعَدُّ نموذجًا يُحتذى به، مؤكدة أهمية تشجيع الدول الأفريقية على دراسة تجربته الرائدة في التغطية الصحية الشاملة". وأشاد الدكتور ديفيد فرانكس برؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير القطاع الصحي وحوكمته باستخدام التكنولوجيا، متوقعًا لها الريادة في مجال الصحة الرقمية بالمنطقة خلال السنوات القليلة القادمة.

كما أشار الدكتور مورتالا أدوغي محمد إلى أهمية التعاون مع الهيئة لتعزيز الابتكار وتطوير السياسات الصحية في المنطقة، بينما نوّه الدكتور أميت تاكار إلى التحوّل النوعي الذي أحدثته مصر في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ودور الهيئة الريادي في تعزيز الابتكارات الطبية، مما يضعها في طليعة التحول الصحي بالقارة الأفريقية.

شارك في الاجتماعات من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية كل من: الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مديرة إدارة التعاون الدولي بالهيئة.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة مصر كنموذج رائد في تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يسهم في تحسين حياة الملايين في مصر والقارة الأفريقية.

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