رئيس الوزراء يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:32 مساءً - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ 4 دولارات/ مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزا ة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركات الأخري.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار بأن يتم سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعي بالدولار الأمريكي لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وفيما عدا ذلك يكون سداد قيمة الغاز الطبيعي بالمعادل بالجنية المصري وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن رسمياً بالبنك المركزى المصري خلال الشهر السابق لفترة الاستهلاك محل المحاسبة.