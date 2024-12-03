القومي للإعاقة يناقش ”جهود الدولة لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في الاستراتيجيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:34 مساءً - تحت شعار " مستمرون في التمكين " افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، فاعليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية" والذي نظمه المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة تحت رعاية معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بحضور عدد من السادة الوزراء هم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائبة عن معالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يأتي المؤتمر تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، في كلمتها أنه تحت شعار "مستمرون فى التمكين" وهو الشعار الذي رفعه المجلس خلال العام 2024 نجتمع اليوم للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الاعاقة, تحت رعاية دولة رئيس الوزراء، و احتفالنا بهذا اليوم من كل عام وهو يوم 3 ديسمبر للتذكير والتوعية بحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، حيث صدقت مصر عام 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكانت من أولى الدول الموقعة.

وأكدت المشرف العام على المجلس، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية وطنية في الجمهورية الجديدة واكبر داعم لأبنائه وبناته هو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وجاء في رسالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية: فخامة الرئيس في عهدكم انتهى عصر التهميش، وشعر الأشخاص ذوي الإعاقة بمفهوم العدالة الاجتماعية والاستثمار في طاقاتهم، فخامتكم من تعلمنا منه بامتياز أسس التعامل مع أبنائنا من ذوي الإعاقة فهم لهم الحق في بيئة متاحة بلا حواجز بيئة دامجة وصديقة للإعاقة، تراعي الحق في الحياة الكريمة وشاملة لجميع فئات الوطن بما يوفر العمل اللائق والصحة الجيدة والسكن الصحي في محيط مجتمعي يحترم الإنسان ويشمل الجميع بشكل دامج مكانيا ومعلوماتيا و تكنولوجيا.

وقالت في كلمتها: ان الاشخاص ذوي الاعاقة هم اصحاب قصص ملهمة ويلعبون دورا فارقا فى خلق عالم أكثر شمولا و عدالة، ويؤكدون على الشعار العالمي " لا شيء عنا بدوننا " فهم صانعو القرار فيما يخص حياتهم و هم شركاء في صياغة دستور 2014 و قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018 وغيرها من القوانين مثل العمل و الحماية الاجتماعية و المجتمع المدني و هم ابطال عامهم 2018 وهم ممثلو النواب والشيوخ وهم من لهم أدوار قيادية و شبابية والقادرون باختلاف فى كل المحافل الدولية والوطنية.

وأشارت الدكتورة ايمان كريم، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، هو أول آلية وطنية مستقلة حيث يعمل المجلس على توعية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، ويتصدى بكل حزم لأي تمييز أو تنمر ضدهم، تنفيذا لدستور 2014 والقانون رقم 10 لسنة 2018 و تنفيذا للمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نقلة نوعية في الملف الحقوقي و إنجاز للدولة المصرية، مؤكدة على أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة حريص على دوره وممارسة اختصاصاته في التوعية و التدريب و إبداء الرأي فى التشريعات وهو بيت الخبرة الفني في الاستراتيجيات واللجان وإعداد التقارير الدورية و الدولية ودوره استشارى ودوره أيضاً متابعة إنفاذ القانون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والوزارات ومقدمي الخدمة

وأكدت أن المجلس نفذ مبادرات لتوفير البيئة الصحية و التعليمية و الاجتماعية الآمنة للاشخاص ذوى الاعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على إزالة كافة العوائق أمامهم، ومبادرة " دوى " المجلس شريك فى تنفيذها والخاصة بتمكين الفتيات ذوات الاعاقة ووصولهن الى المعلومات بلغة الإشارة وأدوات التعلم الرقمي في المجتمعات المحلية، وأيضاً له مشاركة في مبادرة فتيات فى أدوار قيادية، وله تعاون مع منظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع وزارة التضامن.

وقالت المشرف العام على المجلس: أطلقنا مبادرة " أسرتى قوتى " و نفذنا فاعليات المبادرة فى معظم محافظات الجمهورية بالتعاون مع جميع الوزارات وخاصة وزارة التضامن و بلغ عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى حتى الان 2000 مستفيدة، و مبادرة " إتاحة المناهج "برنامج ديزى للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والوكالة اليابانية ومبادرة اكتشفني لدمج الاطفال ذوى الاعاقات المختلفة مع اقرانهم من غير ذوى الاعاقة وأسرهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة باجمالى 64 ورشة وبلغ عدد المستفيدين منها 3200 مستفيد و مبادرة صوتك حقك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والشباب والرياضة وتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية والجامعات المصرية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية وتوفير سبل الاتاحة للتصويت بطريقة برايل ومبادرة صحتنا فى رياضتنا بالتعاون مع اللجنة الباراليمبية، ونفذنا مبادرات التمكين الاقتصادي فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل والتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل والتسويق لمنتجات و مشروعات متناهية الصغر مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري والمشاركة في معارض ديارنا و تراثنا ومعرض الكتاب و مكتبة الإسكندرية ووزارة الثقافة و التنمية المحلية و الروتاري و الأندية الاجتماعية حيث نفذنا ما يقرب من 200 معرض، هذا بخلاف مبادرات الشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر ووزارة التربية والتعليم، ونفذنا مبادرات لغة الإشارة والتوعية بالتعامل مع الاعاقات السمعية والإعاقات المختلفة وبلغ عدد المستفيدين أكثر من خمسة آلاف من بينهم 410 موظف من النيابة الادارية و القضاء وأعضاء هيئة التدريس، و مبادرة معرض الكتاب بالاشارة على مدار 13 عام يقوم المجلس بتوفير مترجمين متطوعين لترجم الفعاليات بلغة الإشارة، والمشاركة في مبادرات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ذوى الاعاقة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة و شارك المجلس فى مبادرات الكشف والتدخل المبكر مع وزارة الصحة وهي مبادرات تهدف جميعها لبناء الإنسان تماشيا مع المبادرة الرئاسية " بداية"

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، انه بالرغم من الجهود الكبيرة والمستمرة نحو تمكين الاشخاص ذوى الاعاقة فقد دفع المجلس نحو قرارات هامة لتفعيل مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بالتعاون مع الجهات المعنية كما قام المجلس ببناء شراكات ناجحة مع العديد من الهيئات الدولية مثل وكالة التعاون الايطالية التي نجح المجلس في التصديق على اتفاقية دولية معها وهي في إطار حيز التنفيذ، الا اننا نحتاج الى المزيد من التكاتف والتعاون بين كل مؤسسات الدولة تحت شعار احتفالية اليوم "مستمرون في التمكين"

وأعلنت المشرف العام على المجلس، أنه استمرارا لجهود المجلس فإننا بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات الهامة منها "نحو مدن مستدامة" مع بداية العام القادم 2025، موجهة الشكر في كلمتها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشكر لدولة رئيس الوزراء، والسادة الوزراء، والشركاء ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع على رعايتها للطلاب من ذوي الاعاقة المتقوقين، وموجهة التقدير والدعم لأبنائنا من ذوي الإعاقة وذويهم أصحاب الدور المؤثر في حياتهم

وأكدت في كلمتها أن أحلام الاشخاص ذوي الاعاقة والمجلس حدودها السماء ولن تنتهي بفضل تكاتف الجميع في الجمهورية الجديدة ، داعية المولى عز وجل ان تنتهى الغمة و تتوقف الحروب و الأزمات ويعود الامن و السلام في المنطقة العربية و العالم، معلنة في هذا الصدد تضامنها الكامل مع اشقائنا في فلسطين و السودان و لبنان.

جدير بالذكر أن مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة شارك فيه بالحضور عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات العمل الاهلي والهيئات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والشركاء من المجالس الاخرى، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ونجوم الفن والدراما والرياضة، كما شارك في المؤتمر بالحضور السفيرة نبيله مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، و السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وممثلين عن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، والأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم.

وشهد المؤتمر عقد جلسة نقاشية رئيسية بشأن جهود الدولة المصرية في تمكين ودمج الأشخاص ذوي الاعاقة، شارك فيها بالحديث والنقاش السادة الوزراء، تضمنت عرض استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، كما شهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الاعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وعلى هامش المؤتمر تم افتتاح معرض منتجات الاشخاص ذوي الاعاقة والمصنعة بأيديهم كنوع من التمكين الاقتصادي لهم ودمجهم في الحياة العامة، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والذي مثله في توقيع البروتوكول السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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