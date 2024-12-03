رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 15 ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:37 مساءً - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الثلاثاء، على أن تعقد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، كما انتهى من مناقشة 20 مادة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).