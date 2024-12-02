وزير خارجية إيطاليا: نثمن جهود مصر الهادفة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - أكد وزير خارجية إيطاليا أنتونيو تاجاني، أن بلاده مستعدة للعمل على إعادة إعمار قطاع غزة عبر الشركات الإيطالية.

وثمن المسؤول الإيطالي، الجهود المصرية الهادفة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة: "نشجع مصر لتفعل الكثير، وأن تعمل مع إيطاليا لمساعدة الفلسطينيين"، وذلك في كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالب بالعمل لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا، إلى أنّ وقف إطلاق النار في لبنان يشجع على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى ومساعدتهم.