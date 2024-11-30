نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القصة الكاملة لهدم فيلا الفنان رياض الخولي بحدائق الاهرام في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو في منطقة حدائق الأهرام، فوق صوت هدم فيلا الفنان رياض الخولي الموجودة بشارع الجيش التابع لمنطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة، والتي تعتبر أحد المعالم الرئيسية بحدائق الأهرام، لشهرتها وإنشائها منذ عام 2000م.

حيث تفاجأ سكان حدائق الأهرام بآلات ضخمة تقوم بهدم الفيلا، مما تسأل المواطنون عن سبب ذلك، خاصة أن السكان ربطوا عمليات الهدم بحي الهرم التابع لمحافظة الجيزة.



وأكد أحد المصادر داخل محافظة الجيزة، أن فيلا الفنان رياض الخولي، والمقامة منذ عام 2000م، ليس للمحافظة دخل بعمليات الهدم التي تجري حاليا، وأن الفيلا بها عيوب إنشائية في الأساسات الرئيسية، تسببت في أنها آيلة للسقوط، مما تشكل خطورة داهمة على الأهالي بسبب أنه من الممكن إنهيارها في أي وقت.

وأضاف المصدر أن الفنان رياض الخولي إتخذ قرارا ببيع الفيلا على حالتها، وبالفعل تم بيعها وشرائها من مالك جديد، والذي قرر هدمها.

وأشار المصدر أن عمليات الهدم الجارية حاليا من جانب المالك الجديد بعد الحصول على الموافقات اللازمة لعملية الهدم والتي تتم وفقا لمعايير السلامة والأمان لكون الفيلا تشكل خطورة داهمة.