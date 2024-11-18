القبض على عاملة نظافة سرقت هواتف لاعبات فريق كرة قدم أثناء إحدى المباريات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية، بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من لاعبة كرة قدم بأحد النوادى مقيمة بمحافظة المنيا، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم، فوجئوا بسرقة 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهى عاملة نظافة مقيمة بمحافظة الجيزة ولها معلومات جنائية، وبحوزتها الهواتف المحمولة "المستولى عليهم"، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.