كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة تطلق مشروع الكتب الصوتية خدمة للطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف ومتابعة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، على العناية والرعاية بمنسوبي كليات أصول جامعة الأزهر وشعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات من أصحاب البصيرة؛ أعلن الدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، إطلاق مشروع الكتب الصوتية الذي يهدف إلى تحويل بعض كتب كلية أصول الدين إلى كتب صوتية؛ وذلك لدعم الطلاب في جميع كليات أصول الدين الست بجامعة الأزهر، إضافة إلى دعم طالبات شعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية للبنات.

وأوضح عميد كلية أصول الدين بالقاهرة أن هذا المشروع يعد مشروعًا طموحًا يهدف إلى التيسير على أبنائنا الطلاب أصحاب البصيرة من خلال إتاحة المحتويات التعليمية لهم سمعيًّا من خلال أساتذة أكفاء في أي وقت، مشيرًا إلى أن المحتوى التعليمي متوفر عبر قناة كلية أصول الدين بالقاهرة من خلال قوائم تشغيل مخصصة لكل كتاب على قناة الكلية على يوتيوب، مما يسهل البحث والاستماع لكل محتوى بشكل منظم ومرتب.

وأضاف عميد الكلية أن المتابعة والاستماع متاحة للاستفادة من الكتب الصوتية المتوفرة، ناصحًا الطلاب أن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم مصداقًا لحديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين».

لافتًا إلى أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير محتوى تعليمي يلبي احتياجات الطلاب ويعزز من فرص التعلم، خاصة لأصحاب الهمم.

رابط قناة كلية أصول الدين بالقاهرة لمتابعة المحتوى التعليمي لأصحاب الهمم: https://www.youtube.com/@osolelden-cairo