محافظ شمال سيناء يلتقي مجاهدي سيناء ويؤكد على اهتمام القيادة السياسية بدورهم الوطني (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - التقي اليوم محافظ شمال سيناء بمجاهدي شمال سيناء داخل مقر جمعيه المجاهدين بحي المساعيد في مدينه العريش.

ورحب الشيخ عبدالله جهامه رئيس جمعيه المجاهدين في بداية اللقاء باسم مجاهدي سيناء بمحافظ شمال سيناء ، مؤكدا على دور الدولة والأجهزة المعنية بالمجاهدين وتقدير دورهم ودعم دورهم في مساندة الوطن ، لجانب ، إلقاء كلمات ترحيب من عدد من المجاهدين والسيدات أبناء واحفاد المجاهدين .

ووجه محافظ شمال سيناء الشكر للمجاهدين و تطرق الي ما تواجهه مصر حاليا من تهديدات . مشيرا إلى أن تاريخ المجاهدين قد امتد لمكافحة الإرهاب وان التنميه الحاليه التي لم تشهدها سيناء بشكل حقيقي وعلمي إلا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي بمثابة حرب ضروس و جهاد حقيقي.

وقد عبر كبار مجاهدي سيناء عن تقديرهم لرؤيه المحافظ و أهدوه العباءه البدويه تقديرا لتفاعلهم و تعبيرا عن تقديرهم لجهود محافظ شمال سيناء لخدمة ودعم المواطنين

ويضم تنظيم سيناء العربية مجموعات من الفدائيين المصريين شاركوا مع القوات المسلحة المصرية في القتال ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت سيناء عقب حرب 67. كان قائد هذه المنظمة ومدربها العميد مدحت مرسي، وقد قامت المنظمة بتنفيذ عمليات عبور كثيرة لقناة السويس أثناء حرب الاستنزاف للقيام بعمليات فدائية ضد المواقع الإسرائيلية، واستخدمت الجمال في حمل الأسلحة والمعدات أثناء العبور.

وشاركت هذه المجموعة اتبشكل رئيسي مع مجموعة 39 قتال وساعدت في تنفيذ الكثير من المهام الناجحة خلال حرب الإستنزاف وحرب أكتوبر، أطلق عليهم موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلى أنذاك وصف "الأشباح" بسبب كم العمليات والضربات التي قاموا بها بشكل خفي، وصلت لحد وضع بعضهم على قوائم المطلوبين للإعدام في إسرائيل.

وتم تأسيس جمعية باسم «مجاهدى سيناء» وحصل المئات منهم حاصلون على أنواط الامتياز من الرئيسين جمال عبد الناصر وأنور السادات، بل ومنهم من حصل على نجمة سيناء وهو أعلى وسام عسكري مصري وكىمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من المحافل الوطنية ، كم كرم مؤخرا المجاهدة السيناوية المعروفة باقبة سبخة المجاهدين ، بإطلاق اسمها على حي بشمال سيناء ، ومحور هام بمدينة القاهرة.