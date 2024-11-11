امرأه بلا رحمة.. النيابة تقرر حبس سيدة فى الإسكندرية تعدت على طفل ورطمه بالأرض لعدم إنجابها أطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدى على طفل بالإسكندرية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 نوفمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من شقيقين، بقيام زوجة والدهما بالتعدى بالضرب على نجل أحدهما "البالغ من العمر عام"، ورطمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "الظاهرة بمقطع الفيديو" فى حينه، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لعدم إنجابها أطفال.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إستمرار حبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.