جهاز تنمية المشروعات يكثف جهوده لتنفيذ محاور المبادرة الرئاسية "بداية" بالوادي الجديد ومطروح وتوفير المزيد من فرص العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:39 مساءً -

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على المشاركة بفاعلية في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى عمل الجهاز على تكثيف جهوده وتوسيع نطاق خدماته لتنفيذ محاور مبادرة بداية بمحافظتي مطروح والوادي الجديد وذلك بهدف تحويل التحديات التي تواجه هاتين المحافظتين إلى فرص واعدة، ومساعدة المواطنين على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمحافظتين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتأهيل الشباب إلى سوق العمل وتقديم برامج تدريبية فنية متخصصة وبرامج لريادة الأعمال فضلا عن تعريفهم بخدمات الجهاز المتعلقة بتطوير المشروعات وتعزيز فرصها في النجاح والنمو.

وأوضح رحمي أن فرع الجهاز بمحافظة الوادي الجديد قام بتنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات ريادة وإدارة الأعمال والتسويق، بالإضافة إلى دورات تدريب مهني لمئات الشباب على العديد من الحرف المطلوبة في سوق العمل مثل لحام المعادن وتركيب و صيانة اجهزة التبريد والتكييف .. إلخ والتي استفاد منها العديد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات ريادية أو الحصول على فرص عمل مناسبة، مما يسهم في رفع كفاءاتهم في التشغيل الذاتي وتأهيلهم على إدارة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر بنجاح فضلا عن تنظيم ندوات لتسليط الضوء على الحوافز التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020 لمساعدة المشروعات القائمة على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وتابع رحمي أن فرع الجهاز بمحافظة مطروح يساهم في إطار مبادرة بداية بدور فعال في دعم رواد الأعمال بالمحافظة وخاصة الشباب كونهم قوة دافعة للتنمية، وذلك من خلال مجموعة واسعة من الخدمات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتحفيزهم على بدء مشروعاتهم الخاصة مضيفا إلى أن الجهاز قام بعقد ندوات تعريفية بالخدمات التي يقدمها والمزايا والحوافز الضريبية التي يتيحها قانون 152 حضرها مئات الشباب من أبناء المحافظة وذلك بالتعاون مع حزب حماة الوطن فضلا عن قيام فرع الجهاز بالمحافظة بتنظيم 12 ندوة خلال شهر نوفمبر الجاري بكافة كليات جامعة مطروح.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز على ضرورة تعريف الشباب بفرص التمويل والتدريب التي يقدمها الجهاز مضيفا أن رواد الأعمال يحتاجون إلى دعم أكبر في مجال تسويق منتجاتهم وخدماتهم حيث أن الجهاز يستهدف من خلال الدعم الذي يقدمه بالمحافظتين أن يخلق المزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع تنويع الاقتصاد المحلي من خلال دعم مشروعات في قطاعات مختلفة وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال دعم مشروعاتها الصغيرة.

وأشاد رحمي بالتعاون والتنسيق القائم بين جهاز تنمية المشروعات والجهات المحلية الشريكة وعلى رأسهم مديريات الشباب والرياضة والقوى العاملة والجامعات والمجلس القومي للمرأة وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل الجهاز بالمحافظتين مؤكدا على السعي المتواصل لتقديم كل الدعم اللازم لرواد الأعمال في محافظات الصحراء الغربية مع استمرار الجهود المبذولة من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات.