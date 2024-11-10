جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية.. الأهلي يتصدر مبكرُا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 10 نوفمبر 2024 08:29 مساءً - يتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري بعد مرور جولتين على بدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز في أول لقاءين على كلا من سيراميكا وزد.

ويأتي الزمالك والاتحاد السكندري في المركز الثاني بجدول الدوري بنفس الرصيد مع الأهلي في عدد النقاط ولكل منهما 6 نقاط بعدما حقق الفريق الأبيض الفوز على البنك الأهلي وسموحة، بينما حقق زعيم الثغر الفوز على فاركو وحرس الحدود، ولكن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف عن الزمالك والاتحاد.

ويحل المصري في المركز الرابع برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد بيراميدز الذي يتواجد في المركز الخامس.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025 بعد نهاية فترة الأجندة الدولية، حيث يخوض منتخب مصر مباراتين، المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز & البنك الأهلى 5 مساء

فاركو & إنبى 5 مساء

الاهلى & الاتحاد السكندري 8 مساء



السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش & سموحة 5 مساء

الجونة & غزل المحلة 5 مساء

الزمالك & المصري البورسعيدى 8 مساء



الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى & بتروجت 5 مساء

حرس الحدود & سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت & زد إف سى 8 مساء