نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط مركبات سرفيس "ميكروباص" مخالفة وغير ملتزمة بالأجرة المحددة في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على الفيس بوك، شكاوى المواطنين المترددين على موقف السرفيس بمحيط مترو جامعة القاهرة من قيام سائقي الميكروباص خط فيصل بتقطيع خط السير وعدم الالتزام بالتعريفة المحددة.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بالاستجابة الفورية لشكوى المواطنين واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تلك السلوكيات والمخالفات.

وقد قام جهاز السرفيس والنقل الجماعي برئاسة اللواء حازم لاشين بشن حملة مكبرة بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة.

وأسفرت عن ضبط عدد من سائقي الميكروباص غير الملتزمين وتم سحب التراخيص الخاصه بهم مع تطبيق غرامه مغلظة واتخاذ الإجراءات القانونية وجاري المتابعة.