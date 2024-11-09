نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، المنعقدة تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، بمشاركة نحو ٣٠ ألف شخص من ١٨٠ دولة، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، والذي تستضيفه كأول دولة أفريقية تستضيف هذا الحدث العالمي المهم برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى مشاركة كليات الهندسة، والتخطيط العمراني والإقليمي، والعلوم في فعاليات المنتدي، إلي جانب مكتب الاستدامة بالجامعة، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المشروعات ذات العلاقة بأهداف المنتدى إلى جانب عرض فيديوهات ومطبوعات تعريفية خاصة بهذه الكليات وبجامعة القاهرة، وعرض عدد من مشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، مضيفًا أن هذه المشروعات والعروض حققت قبولًا كبيرًا لدى الزائرين المتواجدين بالمنتدى من جميع دول العالم، وتم عمل رابط QR Code لرفع جميع العروض والفيديوهات التعريفية الخاصة بكليات ومشروعات الطلاب المشاركة بالمعرض.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الهندسة بإشراف د. حسام عبد الفتاح عميد الكلية قد شاركت في المنتدى من خلال مشروعات قسم الهندسة المعمارية، ومشروع فريق فورميلا للسيارات الكهربائية، وفريق عمل Eco Racing، حيث تم عرض السيارة الكهربائية الفائزة بالعديد من الجوائز المحلية والعالمية، مشيرًا إلى مشاركة كلية التخطيط العمراني والأقليمي بإشراف د. محمد رفعت عميد الكلية بمجموعة من المشروعات الخاصة بالطلاب والباحثين للتعريف بمقومات التخطيط الحضري المستدام وتوجهات المدن الذكية وتحسين جودة الحياة للمجتمع، كما شاركت كلية العلوم بإشراف د. أحمد الشريف عميد الكلية بمجموعة من الأبحاث والمشروعات البحثية المتخصصة في موضوعات المواد الخضراء والاستدامة.

وقد تولى د. عماد الشربينى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب مسئولية منسق المنتدى من جامعة القاهرة.

جدير بالذكر، أن المنتدى الحضري العالمي يستهدف تقديم الرؤى للتوسعات الحضارية وعلاقاتها بمحيطها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم، إلى جانب استعراض المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ، ويعرض خلاله الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية خلال ١٠ سنوات في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز فرص تصدير العقار المصري للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات.