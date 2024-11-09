جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع خلال الفترة من 1 حتى 7 نوفمبر 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً -

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقريرا بالفيديو جراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 1 حتى 7 نوفمبر 2024.

حيث تم تدريبهم من خلال المعسكر الذي استمر على مدار أسبوع بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ،على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات ، في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ليصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية .

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،إعلان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انضمام 1000 شاب وفتاة لرابطة المتطوعين لصندوق مكافحة الإدمان من إجمالي عدد 4000 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق ،وتم إجراء مقابلات لهم واختيار من اجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية .

وكرمت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي 100 متعافى من الإدمان من أبناء المناطق المطورة " بشائر الخير بالإسكندرية ، بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير الدولية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان وذلك بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية و الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، ويأتي ذلك نتيجة جهود الصندوق في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " في إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة .

كما تم تنفيذ 128 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في 13 ميدان بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

وذلك بالإضافة الى تنفيذ 70 نشاط متنوع الجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 75 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " ،كما تم تنفيذ 40 نشاط في 6 " بيوت التطوع " التابعين للصندوق في الجامعات المصرية .

كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال ايام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2404 مريض من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن .

كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 9868 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله .

وذلك بالإضافة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعى الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي