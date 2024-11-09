نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 9 نوفمبر 2024: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تغيرات في حالة الطقس اليوم السبت، نتيجة عبور حوض علوي بارد مصحوب بكتلة هوائية باردة، مما سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

ووفقًا لخرائط الطقس، تنتشر السحب المنخفضة والمتوسطة شمال البلاد، ما يزيد من فرص هطول الأمطار بدءًا من مساء اليوم وحتى مساء غد الأحد.

خريطة سقوط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية هطول أمطار على السواحل الشمالية الغربية، بما في ذلك الإسكندرية وضواحيها، وقد تكون هذه الأمطار رعدية في بعض الأحيان.

كما ستشهد مناطق شمال الدلتا مثل كفر الشيخ، شمال الدقهلية، ودمياط، فرصًا لسقوط الأمطار، مع احتمال وصولها إلى بورسعيد وسواحل سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ستشهد القاهرة انخفاضًا في درجات الحرارة غدًا الأحد، حيث تسجل 24 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض ليلًا ليصبح الطقس باردًا على معظم المناطق وشديد البرودة على مرتفعات سيناء.

الظواهر الجوية اليوم

تحذيرات من الشبورة المائية:

حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة في مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، ومدن القناة وشمال الصعيد.

ينصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا.

تفاصيل الطقس حسب المناطق:

القاهرة الكبرى ومدن القناة: شبورة مائية، رياح معتدلة بسرعة 22 كم/ساعة، وأجواء غائمة جزئيًا. الرطوبة النسبية تتراوح بين 35% و80%.

جنوب الوجه البحري: شبورة مائية مع احتمالية لأمطار خفيفة، ورياح معتدلة بسرعة 24 كم/ساعة، والرطوبة النسبية تتراوح بين 40% و85%.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: شبورة مائية وأمطار خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية، ورياح نشطة بسرعة 22 كم/ساعة، والرطوبة بين 50% و90%.

السواحل الشمالية الشرقية: شبورة مائية وأجواء غائمة جزئيًا، ورياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة، مع رطوبة تتراوح بين 55% و90%.

شمال الصعيد: شبورة مائية وأجواء مشمسة، ورياح معتدلة بسرعة 20 كم/ساعة، ورطوبة بين 20% و60%.

جنوب الصعيد: أجواء مشمسة، رياح معتدلة بسرعة 18 كم/ساعة، ورطوبة تتراوح بين 15% و35%.

توصيات للمواطنين

تدعو هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة الكثيفة في ساعات الصباح الأولى، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية.