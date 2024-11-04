نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن ووزيرة التنمية الاجتماعية بقطر يتفقدان معرض "ديارنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، في جولة تفقدية لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي.

على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تقام فعالياته بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي والسيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند على المنتجات الحرفية المتنوعة المعروضة داخل المعرض، والتي تتنوع ما بين "خيامية، ونحاس، وفضة، وتطريز على القماش، وجلود مطعمة بالنحاس، وصدف".

وأشادت وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة في دولة قطر بجودة المنتجات المعروضة للأسر المنتجة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الوزارتين في البلدين الشقيقين في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الجميع.

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