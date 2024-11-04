نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.. اجتماع لعمومية الوفد بحضور نقيب الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت الجمعية العمومية بمؤسسة الوفد الإعلامية اليوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي الذي استمع للزملاء العاملين ومطالبهم المشروعة لتوفير حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبعد مناقشات استمرت لمدة ساعتين، وجّهت الجمعية العمومية الشكر لكلٍ من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، والدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لتلبية مطالب العاملين بالمؤسسة بتطبيق مبلغ 900 جنيه الذي يعد جزءًا من تحسين المرتبات، وصولًا للحد الأدنى للأجور.

وطالبت من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب التعجيل بصرف 900 جنيه، بدءًا من راتب ديسمبر 2024، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الزملاء.