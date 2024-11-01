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تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي فى الدوري.. عمر فرج ومحمد حمدى أساسيان وشيكا بالخارج

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيل الفريق أمام البنك في المباراة المقرر لها بعد قليل باستاد السلام.

 

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

 

 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي.

خط الهجوم: زيزو – ناصر ماهر – عمر فرج.

 

 

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، منح خلاله اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة للمباراة.

 

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختتم تدريباته مساء الأمس على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد السلام.

 

ويخوض فريقا الزمالك والبنك الأهلي مواجهة قوية،في الثامنة مساء،اليوم، الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE"، بنظامه الاستثنائي حيث يبحث كلا الفريقين عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، ليكون ذلك دافع معنوي لهم في بداية انطلاق الموسم الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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