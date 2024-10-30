وزير الاوقاف يكلف الدكتور محمد عبد الرحيم محمد البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:34 صباحاً - أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بندب الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي شغل منصب عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق ، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر.

حصل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي على درجة الدكتوراة عن موضوع : العقل في القرآن الكريم وأثره في الفكر الإسلامي ، وموضوع رسالته في الماجستير: المذهب العقلي عند ديكارت وأثر الفكر الإسلامي فيه.

وهو عضو محكم بهيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، ومحاضر بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وخبير تدريبي بجامعة الدول العربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعمل بجامعة الإمارات بكلية القانون.