خبير استراتيجي: مصر تتخذ إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 20 أكتوبر 2024 11:42 مساءً - قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص فى الشأن العسكرى والاستراتيجى، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنهاء التوتر الحالى فى المنطقة، لاسيما مع تغيير المشهد الحالى، موضحا أن الجهود المصرية مستمرة رغم العراقيل من أطراف الصراع الجارى، خاصة إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، فى ظل تعنت الجانب الإسرائيلى وإغلاقه للجانب الفلسطينى من معبر رفح.

وأضاف أيمن عبد المحسن خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر تتخذ من إجراءاتها لتأمين حدودها بشكل كامل، مشيرا إلى الجهود المصرية المبذولة والمتخذة مسبقا، فى إطار مكافحة الأنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتى تمكنت من إغلاق جميع الإنفاق نظرا لما تمثله من تهديدات على الأمن القومى المصرى.

ولفت أيمن عبد المحسن إلى أن تعثر المجهودات المصرية والقطرية والأمريكية لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة، نظرا لوضع العراقيل وتعنت الأطراف المعنية مما أدى لتدهور الأوضاع بشكل كامل فى غزة، خاصة فيما يتصل بالمجال الإنسانى والإنمائى.