الرئيس السيسي: تطوير قطاع النقل جهد الدولة وبنتكلم عن تكلفة 2 تريليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الدولة في قطاع النقل كانت مهمة جدا، متابعا: "اللي شوفناه النهارده في محطة قطارات بشيل وغيرها من مشروعات النقل ده جهد الدولة المصرية ووزارة النقل.. مش إنها تحسن مستوي الخدمة بس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل منها محطة قطارات الصعيد في بشتيل: "قطاع مثل قطاع السكة الجديد كان مهملا على مدي عشرات السنين، ومكنشي طرف مننا أن ده مكنشي ده يتعمل.. إحنا بنتكلم عن تكلفة مالية تقدر بـ 2 تريليون لقطاع مشروعات النقل المختلفة".