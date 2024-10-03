مدير الأكاديمية العسكرية: نشهد إطلاق الأكاديمية في عهد جديد يستند لماض شامخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 07:35 مساءً - قال الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لي التأكيد أننا لا نزال على القسم ولا تزال كلماتكم دليلا وحافزا في العقول، واليوم نعلن أن الحلم أصبح واقعا والخيال أضحى إنجازا ملموسا وأن الجهد كما تعلمنا من سيادتكم والمتابعة والتصميم هم أبجديات النجاح".

وأضاف خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2024، أن اليوم نشهد إطلاق الأكاديمية العسكرية المصرية في عهد جديد يستند إلى ماض شامخ ويبني لغد على أسس علمية حديثة وإيمان ثابت كالجبال، ولولا قيادة حكيمة وعقيدة عسكرية مطمئنة لما كان لهذا العملاق أن يكون، وما كان لهذه الواحة أن تستمد ظلها من أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وتابع: "السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة إن توجيهاتكم دليل لعمل اليوم والغد يوم أعلنتم سيادتكم عن تقديم جيل عاهد الله تعالى واهب النفس محافظا على الوطن متسلحا بالعلم، في وطن هو علامة الحق في ميزان المكان وعنوان الحضارة على امتداد الزمان"، مردفا: "وكما تؤكدون سيادتكم أنه في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد فإن تعظيم القوات الشاملة للدولة أولوية وطنية فيقيننا ثابت بأنه من طلب السلام فعليه امتلاك قوة تحافظ عليه أساسها مقاتل تكون في أكاديمية عظيمة".

وأوضح أن اليوم نبتسم بامتنان بكل من وقف خلف إنجاز يشهد على قوة الوطن، مضيفا اليوم نجدد الولاء لقائد لم يكتف بمواجهة العقبات بل حدق بثبات لمن خلفها موجها بأن بناء القوة والحفاظ على الهيبة يحتم بيئة تعليمية حديثة تجمع القيم الوطنية والعلوم العسكرية تواكب واقعا مليئا بالتحديات، فكانت الحاجة لأكاديمية عسكرية تعد أجيالا قوية لا تتوقف عند متطلبات اللحظة الحالية بل تتطلع إلى مستقبل من التحديات والبناء.

وأردف: أصبحنا بحمد الله بوتقة تجمع مختلف الهيئات والمؤسسات، في سبيكة قوية صلبة في وطن هو الكل في الواحد في الآمال العظيمة، هنا تلتقي العلوم لتحقيق هدف عظيم هو إعداد جيل متكامل يجمع القوة إلى العلم والولاء مع الموهبة والطموح مع الإخلاص.

واستكمل: "اليوم بلسان يعجز عن صياغة الثناء أتوجه للقيادة العامة للقوات المسلحة التي لا تألو جهدا في دعم الأكاديمية بما يمثل القوة الدافعة، وإلى زملائي وأبنائي في عائلة الأكاديمية الذين لم يبخلوا بعلمهم واعتنوا بالطلبة، كنتم جنودا مجهولين، وقفتم خلف كل بطل يصنع وإنجاز يتحقق فلكم الفضل بكل نجاح".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المقر الجديد للأكاديمية العسكرية فى العاصمة الإدارية، بالتزامن مع تخريج الدفعات الجديدة.

وقال العميد ياسر وهبة خلال تقديم حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، إننا اليوم نشهد افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية فى مقرها الجديد لتكون انطلاقة لبناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة.