سفير مصر الجديد يقدم صورة أوراق اعتماده لنائب وزير خارجية جواتيمالا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 11:37 صباحاً - التقى السيد السفير حاتم حسوبه سفير مصر الجديد فى جواتيمالا مع السيد السفير خوليو أوروسكو نائب وزير خارجية جواتيمالا يوم 2 أكتوبر، حيث قدم السفير حسوبه خلال اللقاء صورة من أوراق اعتماده للمسئول الجواتيمالي.

أعاد الجانبان التأكيد على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1970، كما أعربا عن تطلعهما لإعطاء دفعة جديدة للتعاون فى مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستثمار والتجارة والسياحة، فضلا عن التعاون فى المجالات الثقافية لاسيما مع العمق التاريخي والحضاري الذي يتمتع به كلا البلدين.

من جانبه وجه السفير حسوبه الشكر لنائب وزير الخارجية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا على حرص مصر على دعم علاقاتها مع مختلف دول القارة اللاتينية -ومن بينها جواتيمالا- استثماراً للروابط السياسية والتاريخية والحضارية التي تتشارك فيها مع الكثير من دولها، كما أعرب سيادته عن جاهزية واستعداد السفارة فى جواتيمالا للتعاون مع السلطات الجواتيمالية للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية إلى المستوى الذي يعكس العلاقات السياسية الطيبة بين البلدين.