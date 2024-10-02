ضبط شركة إنتاج فني تدار دون ترخيص بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) وتحتوى على إستوديو "تسجيل صوتى"، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول بالشركة وعدد 4 آخرين "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول" وبالتفتيش فى حضورهم عُثر على ( وحدة معالجة مركزية – وحدة تسجيل صوتى وتصوير كاملة بدون ترخيص )

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.