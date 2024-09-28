وزير الخارجية يلتقى بنظيره الإيرانى.. ويناقشان تطورات التصعيد فى غزة والضفة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - في إطار اللقاءات المكثفة والدورية لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الوزير، اليوم، "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في شهر يوليو ٢٠٢٤.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.