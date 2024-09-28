برلماني: التحالف الوطني قدم نموذجا احترافيا ومميزا للعمل الخيري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 10:30 صباحاً - قال النائب عربي فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، تستهدف وصول المساعدات للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، لدعم ومساندة المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتخفيف العبء عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية لمحدودى الدخل وإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التحالف يدخر جهدًا لدعم الفئات البسيطة وغير القادرة، حيث قدم نموذج احترافي ومميز للعمل الخيري في مصر، الذي كان يتسم بالعشوائية وعدم التنظيم لسنوات، وحشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التكافل الاجتماعى، ووضع خطة محددة تسير على بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في كل محافظة.

أوضح النائب عربي فؤاد، ان التحالف نجح فى إعادة المناطق والقرى النائية لدائرة الضوء مرة أخرى، وقدم نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، ونجح في إعادة مفهوم العمل الخيري، وبات نافذة لدعم كافة الفئات، من خلال اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة تضم الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما يساهم فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية كبير للغاية، فقد بذل جهود غير عادية على مدار الفترة الماضية، واستطاع أن يُثبت نفسه داخليا وخارجيا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة.