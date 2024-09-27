صفحة الزمالك: إحنا أسياد أفريقيا.. من زمان أبطال سوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 10:29 مساءً - وتوّج فريق الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي ضربات الجزاء الترجيحية 4-3 عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، باستاد المملكة أرينا بالرياض بالتعادل بهدف لمثله.

تقدم الأهلي عن طريق وسام أبو علي في الدقيقة 44 من ضربة جزاء، ثم تعادل الزمالك عن طريق نتاصر منسي في الدقيقة 77.

في ضربات الجزاء، سجل للأهلي، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، طاهر محمد طاهر، وأهدر يحيى عطية الله، ووسام أبو علي، فيما سجل للزمالك، عبد الله السعيد، حمزة المثلوثي، ناصر منسي وحسام عبد المجيد.

الزمالك

الأهلي توج بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.